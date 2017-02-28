Асратян: Азербайджан умалчивает подлинное числов своих потерь при последнем нападении

PanARMENIAN.Net - Министерство обороны Азербайджана в очередной раз оказалось в затруднительном положении. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики Сенор Асратян, комментируя сообщение азербайджанского военного ведомства о гибели солдата.

В сообщении нет ни слова о месте и времени ранения военнослужащего.

«Причина, по которой Министерство обороны Азербайджана оказалось в затруднительном положении, в развитии событий на передовой и понесенные в результате потери. Вот уже несколько дней как пропагандисты официального Баку прилагают усилия, чтобы с помощью различных уловок смягчить последствия пощечины, полученной на направлении Мартуни и Акна, в иных случаях пытаются представить происшедшее как «нанесенный армянам мощный контрудар».

Однако, эти попытки сходят на нет, когда общественности соседней страны становится известно имя очередного «шехида», как это произошло сегодня. Минобороны АР сообщило о героической гибели Эльвина Сулейман оглу Ахмедова. Только когда, где и при каких обстоятельствах это произошло, ни слова. Думается, что следует ожидать сообщений с похожим содержанием, тем более, что до сих пор противник признал лишь потери на направлении Мартуни. А вот сколько потерь было на направлении Акна, покажут следующие публикации», - отметил Асратян.

Ранее сообщалось, что азербайджанский военный, получивший ранение 25 февраля в ходе попытки нападения ВС Азербайджана на позиции Арцаха, скончался.

Ранее в соответствии с договоренностью, достигнутой между сторонами при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 27 февраля в 17:00 по ереванскому времени при участии Международного комитета Красного креста и полевых помощников личного представителя действующего председателя ОБСЕ был завершен процесс эвакуации тел пяти азербайджанских диверсантов из нейтральной зоны.

Ситуация на линии соприкосновения карабахско-азербайджнских ВС обострилась 25 февраля: около 03:00 и 04:00 (по ереванскому времени) Азербайджан на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения карабахско- азербайджанских, используя соответствующие установки разминирования и спецсредства, предприняли попытку нападения.Передовые подразделения Армии обороны Арцаха, также благодаря устройствам наблюдения, по обоим направлениям своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник был отброшен на исходные позиции, неся потери. В результате ответных действий Азербайджан понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. Несколько тел находятся на нейтральной территории. С карабахской стороны потерь и раненых нет.