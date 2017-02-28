Армянский парламент выставил на приватизацию предприятие ВПК
28 февраля 2017 - 15:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Армении на заседании 28 февраля принял во втором и окончательном чтении поправки в программу приватизации, одобрив включение в нее предприятия ЗАО «Автоматика».
Представляя проект решения, заместитель председателя Управления по управлению госимущества Армении Ашот Маркосян, отметил, что сегодня 20% предприятия принадлежит коллективу, а 80% - государству, и именно эта доля выставлена на приватизацию.
«Решение принято с целью улучшения финансово-экономического положения компании, обеспечения модернизации производства, а также привлечения инвестиций в его деятельность», - сказал он, передает АРКА.
По словам Маркосяна, это также позволит обеспечить поступления в государственный и общинный бюджеты за счет загрузки предприятия.
Он отметил, что приватизация предприятия позволит наладить на нем производство, соответствующее современным требованиям. При этом комплекс, скорее всего, сохранит военно-промышленный профиль, во всяком случае, при желании, сможет выполнять заказы ВПК.
ЗАО «Автоматика» основано в 1981 году в составе ереванского производственного объединения «Базальт». В те годы «Автоматика» создавала небольшие блоки, которые использовались «Базальт»-ом при производстве узлов субмарин и крылатых ракет. В советский период на предприятии работало порядка 1600 человек, в том числе около 600 научных работников.
В годы независимости Армении «Автоматика» взяла на себя функции основного отечественного предприятия, обслуживающего войска ПВО армянской армии: осуществлялись работы по ремонту, техническому обслуживанию и модернизации систем ПВО и РЛС, а так же по разработке и производству их отдельных узлов.
В рамках программы развития ВПК Армении, Минобороны в 2012 году предложило правительству выкупить 20% акций за $200 тыс., однако в дальнейшем выяснилось, что здания и сооружения «Автоматики» не подходят для организации работ по ремонту и модернизации современных систем ПВО. В первую очередь это касалось систем С-300.
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