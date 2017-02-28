Эрдоган: Турция примет участие в освобождении Ракки и Манбиджа после договоренности с РФ и США
28 февраля 2017 - 16:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция может принять участие в операции по освобождению сирийского города Ракка от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в случае, если достигнет договоренности с Россией и возглавляемой США международной коалицией. Об этом 28 февраля заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган накануне визита в Пакистан, пишет Lenta.ru со ссылкой на газету Hürriyet.
«Мы закончили освобождение Эль-Баба (...) Наши переговоры с Россией и, с другой стороны, с США, коалицией, очень важны. Мы больше не будем равнодушными наблюдателями, какими оставались долгое время», — сообщил Эрдоган, отметив желание Анкары освободить Ракку от экстремистов ИГ.
Глава государства также заявил, что следующей целью турецкой армии станет освобождение сирийского города Манбидж.
Президент при этом отметил, что у Турции нет цели остаться в Сирии. «Мы хотим жить в согласии с нашими друзьями и братьями-сирийцами», — отметил он.
23 февраля Генштаб ВС Турции заявил, что турецкие войска и отряды сирийской оппозиции установили контроль над сирийским городом Эль-Баб.
Турция с конца августа 2016 года проводит на территории Сирии операцию «Щит Евфрата». Ее основная заявленная цель — уничтожение на сопредельных территориях боевиков ИГ и освобождение занятых ими населенных пунктов. Также перед военными была поставлена задача по вытеснению из приграничных районов курдских отрядов ополчения и создание на этих территориях зоны безопасности.
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