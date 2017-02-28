Депутат РПА: Объективная причина нелюбви к власти – продолжающийся годами массовый грабеж

PanARMENIAN.Net - Армянское общество сегодня недовольно не только властью, но и всеми политическими силами. Об этом заявил в беседе с журналистами депутат парламента от правящей Республиканской партии Армении, брат бизнесмена Самвела Карапетяна Карен Карапетян.

«Причины понятны, поскольку бывают созданные по заказу оппозиции, которые дают обществу лживые обещания, а приходят сюда работать под видом оппозиции, но делают совершенно другое. Общество начинает все это потихоньку понимать», - подчеркнул он.

Карапетян отметил, что намерен в предвыборной борьбе представить обществу свое прошлое и реализованные дела, пишет Aysor.am.

«Народ сам решит, поддержать меня или нет», - сказал Карапетян, призвав воспринимать его как политического деятеля, а не как партийного.

Депутат не отрицает, что в обществе есть недовольство Республиканской партией, что может повлиять также на количество его голосов.

«Нет такой страны, в которой любили бы свою власть – по объективным или субъективным причинам. Объективная причина – это продолжающийся годами массовый грабеж. В государственных институтах таким людям не должно быть места. Хотят хорошо жить, умные, есть сфера бизнеса, пожалуйста, идите, вкладывайте ваш потенциал и ум в бизнес, вместо того, чтобы использовать государственные ресурсы и инструменты в личных интересах», - подчеркнул депутат.

Касаясь напряженности между кандидатами, баллотирующимися на одном и том же избирательном участке от одинаковой политической силы, Карапетян сказал: «Поле свободно, все ведут борьбу, но ни друг против друга. Мой принцип следующий – мы, в том числе и я, не работаем против кого-то. Мы лишь будем работать для себя и представлять все то, что было сделано за эти годы».

На участие в выборах 2 апреля в Национальное Собрание Армении подали заявку 9 политических сил, 5 из которых блоки, 4 - партии. В ЦИК документы представили РПА, АРФ «Дашнакцутюн», партии «Армянское возрождение», «Свободные демократы» и Коммунистическая партия Армении. Из альянсов документы подали блок «Царукян», «Выход», АНП и АНК, «Оганян-Раффи-Осканян».