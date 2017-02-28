Вардан Минасян стал техническим директором Федерации футбола Армении
28 февраля 2017 - 17:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Экс-наставник сборной Армении по футболу Вардан Минасян утвержден в должности технического директора Федерации футбола Армении. Об этом сообщает пресс-служба ФФА.
Минасян после ухода бельгийца Марка Лельевра был временно исполняющим обязанности технического директора ФФА.
Он также будет координатором работ со сборными Армении в возрасте 14 - 19 лет.
По решению Минасяна, главным тренером сборной Армении в возрасте до 16 лет назначен Тигран Аракелян, которому будет помогать Тигран Петросянц. Они будут возглавлять сборную и в следующем цикле, когда она будет участвовать (2017-2018 гг) в отборочном этапе чемпионата Европы в возрасте до 17 лет.
Тренером сборной до 17 лет, завоевавшей путевку в элит-раунд, назначен Артак Осеян. Тренер сборной до 19 лет будет назначен в ближайшее время.
Вардан Минасян ушел в отставку с поста главного тренера сборной Армении в октябре 2013 года.
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