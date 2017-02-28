Россия не поддержит введение новых санкций против руководства Сирии
28 февраля 2017 - 16:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия считает неуместным введение новых санкций против Сирии и не поддержит соответствующее предложение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой киргизского государства Алмазбеком Атамбаевым.
«Что касается санкций в отношении сирийского руководства, то, я думаю, сейчас это совершенно неуместно. Это не помогает, не помогло бы переговорному процессу, а только мешало бы, или подрывало доверие в ходе этого процесса», - подчеркнул российский лидер, передает ТАСС.
«Россия никаких новых санкций в отношении Сирии поддерживать не будет», - заключил Путин.
Он отметил позитивное завершение переговоров по Сирии в Астане, безусловным результатом которых стало закрепление режима прекращения огня и создание механизма по контролю за ним. Без этого, по мнению президента РФ, невозможно было бы продолжать переговоры в Женеве.
«Там (в Женеве) все идет не так гладко, как бы хотелось, но Астана всегда у нас есть, что называется, в запасе эта площадка», - сказал глава государства.
Ранее в столице Казахстана Астане состоялись переговоры делегации вооруженной оппозиции Сирии и представителей официального Дамаска при посредничестве стран-гарантов соглашения о перемирии в стране (Россия, Турция, Иран). Очевидным успехом астанинской встречи стал тот факт, что правительственную делегацию и оппозицию удалось усадить за один стол переговоров. Хотя прямого контакта без посредников так и не случилось.
Один из главных военных итогов — Россия, Турция и Иран согласились создать трехсторонний механизм для контроля режима прекращения огня. Как рассказал глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, стороны учредят совместную оперативную группу, которая будет контролировать соблюдение перемирия в стране. Группа начнет работать в Астане уже в феврале. Лаврентьев пояснил, что при необходимости к работе российских, турецких и иранских экспертов могут подключить как представителей правительства Сирии, так и вооруженную оппозицию. Конкретные детали рабочей группы будут озвучены по военной линии.
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