Саргсян в в Брюсселе: Карабах движется к демократии, Азербайджан - к абсолютному авторитаризму

PanARMENIAN.Net - Несмотря на постоянные угрозы Азербайджана, народ Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) продолжает решительно строить свое будущее. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.

Саргсян напомнил, что 20 февраля 2017 года в Нагорно-Карабахской Республике на референдум был вынесен пакет конституционных изменений.

«Народ Арцаха проголосовал за формирование полноценной президентской модели. Как видите, в вопросе модели государственного управления представления Армении и Арцаха не совпадают, однако у нас одна и та же непоколебимая решимость по созданию демократического общественного строя. Народ Арцаха демонстрировал эту волю в течение десятков лет – посредством выборов формируя свои исполнительные и законодательные органы, органы местного самоуправления. Народ Арцаха не представляет иного будущего и занят делом построения свободного общества на основе прав человека и основополагающих свобод», – подчеркнул президент Саргсян, сообщает пресс-служба главы Армении.

«Народ Арцаха, наравне с демократическим миром, имеет право пользоваться всеми основополагающими общечеловеческими свободами. Народ Арцаха знает цену свободной жизни гораздо лучше, он заплатил за нее кровью своих сынов. И сегодня Арцах строит демократию под вражескими выстрелами. А Азербайджан делает все, чтобы подавить этот голос свободы, призывает осудить демократический процесс в Арцахе. Пока Арцах делает уверенные шаги в направлении более крепкой демократии, соседний Азербайджан, особенно в последний период, уверенными шагами движется к передающемуся по наследству режиму абсолютного авторитаризма», – подчеркнул Саргсян.

«Здесь, я вижу, собрались известные эксперты. Я буду благодарен, если вы подскажете альтернативный механизм управления, самоорганизации для непризнанных единиц. Трудно объяснить арцахским коллегам, почему не являющееся членом ООН Косово может сотрудничать с БДИПЧ/ОБСЕ и таким образом формировать свои институты управления, а они не могут делать этого», – указал президент Армении.

«Армения, хотя и не признавала независимости Косово, но, тем не менее, посредством финансирования бюджета ОБСЕ является участником этого процесса. Уверен, что международное сообщество должно постепенно начать содействовать демократическим процессам в Арцахе – независимо от статуса Нагорно-Карабахской Республики», – подчеркнул глава армянского государства.

Саргсян отметил, что азербайджанская агрессия вновь доказала безальтернативность борьбы народа Арцаха за право безопасно жить на родной земле и за свободу: иного варианта у арцахцев не было и нет.

«Это не мнение, а реальность, сложившаяся вследствие политики Азербайджана и навязанная нам», – сказал президент.

Он подчеркнул, что Баку продолжает ставшую привычной политику отказа от реализации достигнутых договоренностей по соблюдению режима перемирия и внедрению механизмов расследования инцидентов.

«Если в Азербайджане на самом деле обеспокоены изменением статус-кво, то для этого есть лишь один вариант – это признание права народа Нагорного Карабаха на самоопределение», – сказал Саргсян.

Президент подчеркнул, что власти Азербайджана используют карабахский конфликт для отвлечения внимания своей общественности от растущего недовольства усугубляющимся социально-экономическим кризисом, проблемами грубейшего попирания прав человека.

«Именно по этой причине в Баку недавно заявили, будто карабахский конфликт – «внутреннее дело» Азербайджана. Карабахским конфликтом уже долгие годы в качестве посредников занимаются Франция, Россия и США – в согласованном на международном уровне формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ. По всей видимости, Баку приснился плохой сон, из чего там заключили, что эти три крупных актора международного сообщества, оставив все свои сложные дела, вдруг начали заниматься «внутренним делом» Азербайджана.

И это всего лишь один пример того театра абсурда, который устраивают в Баку. Мы вынуждены регулярно сталкиваться с этим, практически в каждодневном режиме. Однако порой бывают и порывы искренности. Во время одного из них глава Азербайджана, пытаясь показать свою значимость перед подчиненными, публично признался, что во время переговоров за закрытыми дверями его вынуждают признать независимость Нагорного Карабаха, и лишь ему удается не поддаваться давлению стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ как посредники призваны также предотвращать возможные обострения ситуации в зоне конфликта. Проходящие под звуки пушечных выстрелов переговоры никогда не могут быть многообещающими.

Вот на такой стадии сейчас находится процесс урегулирования арцахской проблемы. И Арцах, и Армения принципиально против применения силы и выступают за скорейшее урегулирование проблемы мирным путем.

Предпринятые Азербайджаном новые попытки военной авантюры могут иметь непредсказуемые последствия, в первую очередь, для самого Азербайджана. Армения, как гарант безопасности Нагорного Карабаха, многократно заявляла, что готова адекватно отреагировать на любую попытку применения силы», – заявил Саргсян.

Ситуация на линии соприкосновения карабахско-азербайджнских ВС обострилась 25 февраля: около 03:00 и 04:00 (по ереванскому времени) Азербайджан на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения карабахско- азербайджанских, используя соответствующие установки разминирования и спецсредства, предприняли попытку нападения.Передовые подразделения Армии обороны Арцаха, также благодаря устройствам наблюдения, по обоим направлениям своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник был отброшен на исходные позиции, неся потери. В результате ответных действий Азербайджан понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. Несколько тел находятся на нейтральной территории. С карабахской стороны потерь и раненых нет.

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