Уорлик: Необходимо разрядить ситуацию в зоне карабахского конфликта

PanARMENIAN.Net - Необходимо уважать режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта. Об этом заявил экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

«Необходимо уважать режим прекращения огня и разрядить ситуацию, в первую очередь для того, чтобы спасти жизни людей, а также с целью продвижения переговорного процесса по карабахскому урегулированию. До тех пор, пока конфликт будет оставаться активным, а также будут продолжаться боевые действия, зафиксировать прогресс на пути урегулирования карабахского конфликта будет довольно сложно», – сказал Уорлик, передает радиостанция «Голос Америки» .

Он также выразил надежду на то, что благодаря встрече президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта зафиксирует прогресс.

«Надеюсь, что главы государств согласятся встретиться, и в переговорном процессе будет зафиксирован прогресс. В конце декабря 2016 года, когда я покинул пост сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США, на столе переговоров по карабахскому урегулированию были интересные предложения, которые могут создать возможности для обсуждения между двумя сторонами», – отметил Джеймс Уорлик.

По его словам, детали военных действий в зоне карабахского конфликта в начале апреля 2016 года до сих пор не раскрыты.

«В апреле (четырехдневная апрельская война – ред.) мы увидели множество жертв, и сегодня я не уверен, что мы знаем точное число погибших», – сказал американский дипломат.

«Войну нужно оставить в прошлом, сейчас время мира. Установление мира все изменит в регионе», - заключил Уорлик.

Ситуация на линии соприкосновения карабахско-азербайджнских ВС обострилась 25 февраля: около 03:00 и 04:00 (по ереванскому времени) Азербайджан на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения карабахско- азербайджанских, используя соответствующие установки разминирования и спецсредства, предприняли попытку нападения.Передовые подразделения Армии обороны Арцаха, также благодаря устройствам наблюдения, по обоим направлениям своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник был отброшен на исходные позиции, неся потери. В результате ответных действий Азербайджан понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. Несколько тел находятся на нейтральной территории. С карабахской стороны потерь и раненых нет.