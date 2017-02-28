Президент НКР - председателю ОБСЕ: Провокационные действия Азербайджана направлены на подрыв мира в регионе

PanARMENIAN.Net - 28 февраля президент Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба арцахского президента.

На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана.

Особое внимание было уделено попытке диверсионного проникновения, осуществленной Азербайджаном 25 февраля 2017 года.

В данном контексте, президент Саакян назвал дейятвия Азербайджана проявлением провокационной политики, направленной на подрыв мира и стабильности в регионе.

Глава государства отметил важность адресной и жесткой оценки международного сообщества, расценивая ее как одну из важных составляющих сдерживания деструктивной политики, проводимой Баку.

Ситуация на линии соприкосновения карабахско-азербайджнских ВС обострилась 25 февраля: около 03:00 и 04:00 (по ереванскому времени) Азербайджан на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения карабахско- азербайджанских, используя соответствующие установки разминирования и спецсредства, предприняли попытку нападения.Передовые подразделения Армии обороны Арцаха, также благодаря устройствам наблюдения, по обоим направлениям своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник был отброшен на исходные позиции, неся потери. В результате ответных действий Азербайджан понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. Несколько тел находятся на нейтральной территории. С карабахской стороны потерь и раненых нет.

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