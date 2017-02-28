Президент НКР - председателю ОБСЕ: Провокационные действия Азербайджана направлены на подрыв мира в регионе
28 февраля 2017 - 18:05 AMT
PanARMENIAN.Net - 28 февраля президент Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба арцахского президента.
На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана.
Особое внимание было уделено попытке диверсионного проникновения, осуществленной Азербайджаном 25 февраля 2017 года.
В данном контексте, президент Саакян назвал дейятвия Азербайджана проявлением провокационной политики, направленной на подрыв мира и стабильности в регионе.
Глава государства отметил важность адресной и жесткой оценки международного сообщества, расценивая ее как одну из важных составляющих сдерживания деструктивной политики, проводимой Баку.
Ситуация на линии соприкосновения карабахско-азербайджнских ВС обострилась 25 февраля: около 03:00 и 04:00 (по ереванскому времени) Азербайджан на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения карабахско- азербайджанских, используя соответствующие установки разминирования и спецсредства, предприняли попытку нападения.Передовые подразделения Армии обороны Арцаха, также благодаря устройствам наблюдения, по обоим направлениям своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник был отброшен на исходные позиции, неся потери. В результате ответных действий Азербайджан понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. Несколько тел находятся на нейтральной территории. С карабахской стороны потерь и раненых нет.
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Затулин напоминает, что Лапшину, «вся вина которого состоит в не санкционированном Азербайджаном посещении Нагорного Карабаха, грозит до восьми лет тюрьмы».
Гуманитарная помощь, отправленная 14 февраля в Сирию из Армении доставлена в Латакию. Одной из первых помощь получила школа при древней церкви, в которой учатся 400 детей из армянских семей.
Азербайджанский агитпроп 13 февраля распространил очередную дезинформацию, согласно которой, армянская сторона якобы предприняла попытку диверсионного проникновения. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики Сенор Асратян.
«Уважаемый Иван Васильевич, благодарю Вас за приглашение, но, исходя из того, что я был в Карабахе, не смогу принять участие в 90-летии образования ДОСААФ Белоруссии», - написал Командос
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