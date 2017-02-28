В Карабахе заявили, что Cумгаитские погромы полностью соответствуют правовой формулировке преступления геноцида
28 февраля 2017 - 19:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Постоянная комиссия Национального собрания Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) по внешним сношениям выступила с заявлением в связи с 29-й годовщиной массовых погромов армянского населения Сумгаита. Об этом сообщает пресс-служба парламента Арцаха.
«27-29 февраля 1988 года азербайджанские власти организовали в городе Сумгаите Азербайджанской СССР заранее запланированные и организованные массовые погромы армянского населения. Воспользовавшись вседозволенностью и применив все возможные меры жестокости, погромщики беспощадно убивали и пытали несколько десятков армян, а свыше 20 000 армян, построивших город своими руками, подвергли насилию и грабежу. Страшная резня, осуществленная Азербайджаном в Сумгаите в начале 20-го века, стала продолжением турецкой политики по уничтожению армян на их же родине – в этот раз в ответ на решение областного Совета НКАО от 20-го февраля 1988 года о передаче области из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР.
Воспользовавшись безразличием руководства ССССР и попытавшись воспрепятствовать реализации права народа Арцаха на самоопределение, Азербайджан продолжил свою политику армяноненавистничества, распространив волну геноцида и на другие густо населенные армянами населенные пункты Азербайджанской ССР, в частности Кировабад (ноябрь 1988 году) и Баку (январь 1990 года)», – говорится в заявлении.
«Цивилизованный мир молчит и сегодня, не давая соразмерной оценки этим варварствам. Более того, пользуясь пассивной позицией международного сообщества, тоталитарный режим Азербайджана последовательно продолжает осуществлять политику армяноненавистничества, очевидным последствием которой стали военные действия, развязанные Азербайджаном в отношении народа Арцаха в апреле 2016 года, и грубейшие нарушения норм международного права, пытки в отношении гражданского населения, осуществленные в этот период.
Позиция международного сообщества, ставящего знак равенства между сторонами, и сегодня дает азербайджанской стороне повод к периодическим нарушениям режима прекращения огня и осуществлению военных провокаций на карабахско-азербайджанской границе», – подчеркивается в заявлении.
«Уважая память невинных армян, ставших жертвами сумгаитских погромов и насильственной депортации, требуя восстановления их нарушенных прав и осуждая любое проявление ксенофобии, экстремизма и терроризма, постоянная комиссия Национального собрания Республики Арцах по внешним сношениям:
утверждает, что сумгаитские погромы полностью соответствуют правовой формулировке преступления геноцида, установленного конвенцией ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него» 1948 года, подтверждает решимость Национального собрания Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) осуществлять последовательную политику по привлечению организаторов и исполнителей геноцида армян Азербайджана к ответственности в соответствии с нормами международного права,
призывает международное сообщество и парламентские структуры всех стран осудить массовые погромы армянского населения Сумгаита и дать надлежащую правовую оценку им», – подчеркивается в заявлении.
Ранее сообщалось, что 28 февраля в связи с 29-й годовщиной сумгаитских погромов, президент Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян в сопровождении предводителя Арцахской епархии ААЦ архиепископа Паргева Мартиросяна и представителей высшего руководства республики посетил мемориальный комплекс Степанакерта и возложил цветы к памятнику безвинным жертвам.
Армянские погромы в Баку
Во время погромов армян с 13 по 19 января 1990 года, по разным оценкам, в Баку было убито до 400 человек, почти 200 тысяч армян были изгнаны из столицы Азербайджана. Установить точное число погибших в Баку невозможно, так как следствия по делу о погромах не проводилось.
Самое значимое
Затулин напоминает, что Лапшину, «вся вина которого состоит в не санкционированном Азербайджаном посещении Нагорного Карабаха, грозит до восьми лет тюрьмы».
Гуманитарная помощь, отправленная 14 февраля в Сирию из Армении доставлена в Латакию. Одной из первых помощь получила школа при древней церкви, в которой учатся 400 детей из армянских семей.
Азербайджанский агитпроп 13 февраля распространил очередную дезинформацию, согласно которой, армянская сторона якобы предприняла попытку диверсионного проникновения. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики Сенор Асратян.
«Уважаемый Иван Васильевич, благодарю Вас за приглашение, но, исходя из того, что я был в Карабахе, не смогу принять участие в 90-летии образования ДОСААФ Белоруссии», - написал Командос
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