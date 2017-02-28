В Карабахе заявили, что Cумгаитские погромы полностью соответствуют правовой формулировке преступления геноцида

PanARMENIAN.Net - Постоянная комиссия Национального собрания Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) по внешним сношениям выступила с заявлением в связи с 29-й годовщиной массовых погромов армянского населения Сумгаита. Об этом сообщает пресс-служба парламента Арцаха.

«27-29 февраля 1988 года азербайджанские власти организовали в городе Сумгаите Азербайджанской СССР заранее запланированные и организованные массовые погромы армянского населения. Воспользовавшись вседозволенностью и применив все возможные меры жестокости, погромщики беспощадно убивали и пытали несколько десятков армян, а свыше 20 000 армян, построивших город своими руками, подвергли насилию и грабежу. Страшная резня, осуществленная Азербайджаном в Сумгаите в начале 20-го века, стала продолжением турецкой политики по уничтожению армян на их же родине – в этот раз в ответ на решение областного Совета НКАО от 20-го февраля 1988 года о передаче области из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР.

Воспользовавшись безразличием руководства ССССР и попытавшись воспрепятствовать реализации права народа Арцаха на самоопределение, Азербайджан продолжил свою политику армяноненавистничества, распространив волну геноцида и на другие густо населенные армянами населенные пункты Азербайджанской ССР, в частности Кировабад (ноябрь 1988 году) и Баку (январь 1990 года)», – говорится в заявлении.

«Цивилизованный мир молчит и сегодня, не давая соразмерной оценки этим варварствам. Более того, пользуясь пассивной позицией международного сообщества, тоталитарный режим Азербайджана последовательно продолжает осуществлять политику армяноненавистничества, очевидным последствием которой стали военные действия, развязанные Азербайджаном в отношении народа Арцаха в апреле 2016 года, и грубейшие нарушения норм международного права, пытки в отношении гражданского населения, осуществленные в этот период.

Позиция международного сообщества, ставящего знак равенства между сторонами, и сегодня дает азербайджанской стороне повод к периодическим нарушениям режима прекращения огня и осуществлению военных провокаций на карабахско-азербайджанской границе», – подчеркивается в заявлении.

«Уважая память невинных армян, ставших жертвами сумгаитских погромов и насильственной депортации, требуя восстановления их нарушенных прав и осуждая любое проявление ксенофобии, экстремизма и терроризма, постоянная комиссия Национального собрания Республики Арцах по внешним сношениям:

утверждает, что сумгаитские погромы полностью соответствуют правовой формулировке преступления геноцида, установленного конвенцией ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него» 1948 года, подтверждает решимость Национального собрания Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) осуществлять последовательную политику по привлечению организаторов и исполнителей геноцида армян Азербайджана к ответственности в соответствии с нормами международного права,

призывает международное сообщество и парламентские структуры всех стран осудить массовые погромы армянского населения Сумгаита и дать надлежащую правовую оценку им», – подчеркивается в заявлении.

Ранее сообщалось, что 28 февраля в связи с 29-й годовщиной сумгаитских погромов, президент Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян в сопровождении предводителя Арцахской епархии ААЦ архиепископа Паргева Мартиросяна и представителей высшего руководства республики посетил мемориальный комплекс Степанакерта и возложил цветы к памятнику безвинным жертвам.