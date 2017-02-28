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Шансы Ле Пен на победу во втором туре президентских выборов возросли на 1% за сутки

Шансы Ле Пен на победу во втором туре президентских выборов возросли на 1% за сутки
28 февраля 2017 - 19:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Шансы лидера французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен на победу во втором туре выборов президента Франции возросли за сутки на 1%, но их по-прежнему недостаточно для победы. Об этом свидетельствуют обнародованные 28 февраля результаты опроса компании OpinionWay.

Согласно этим данным, победу во втором туре выборов одержит экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон, набрав 61% голосов против 39% у Ле Пен. 27 февраля этот расклад выглядел как 62% против 38%. В остальном же ожидания людей от предстоящих весной выборов за сутки не изменились. Так, в первом туре Ле Пен прочат победу с 26% голосов. Вторым придет Макрон с 24%, а замкнет тройку лидеров экс-премьер страны Франсуа Фийон, отдать голоса за которого готовы 21% опрошенных.

Прогноз на развитие событий в случае, если Фийон все же пройдет во второй тур и встретится там с Ле Пен, не меняется с прошлой недели. По данным опроса, Фийон одержит победу над Ле Пен с результатом 58% против 42%, передает РИА Новости.

Опрос, в котором приняли участие 1624 человек старше 18 лет внесенные в списки избирателей, проводился с 25 по 27 февраля. Погрешность может составлять от 1,1 до 2,5 пунктов.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

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Ria.ru: Шансы Ле Пен на победу во втором туре выборов возросли на 1% за сутки
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