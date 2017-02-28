Азербайджан применил противотанковую ракету типа SPIKE на границе с НКР: У Армии обороны нет потерь
28 февраля 2017 - 20:17 AMT
PanARMENIAN.Net - 28 февраля, в 15:40 по ереванскому премени, ВС Азербайджана в юго-восточном направлении линии соприкосновения (Мартуни) с карабахскими силами применили управляемую противотанковую ракету типа SPIKE, что свидетельствует о том, что азербайджанская сторона специально обостряет ситуацию на передовой.
Как сообщает Минобороны Нагорно-Карабахской Республики (Арцах), это, в свою очередь, может привести к непредвиденным последствиям.
В результате действий противника Армия обороны НКР потерь не понесла.
В течение дня ВС Азербайджана применили беспилотные летательные аппараты, стрелковое оружие различного калибра, гранатометы АГС-17 (10 снарядов) и минометы калибра 60 мм (2 снаряда).
Минобороны НКР заявляет, что готово к любому развитию событий, а ответственность за дальнейшее обострение ситуации на передовой ляжет на военно-политическое руководство Азербайджана.
Ситуация на линии соприкосновения карабахско-азербайджнских ВС обострилась 25 февраля: около 03:00 и 04:00 (по ереванскому времени) Азербайджан на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения карабахско- азербайджанских, используя соответствующие установки разминирования и спецсредства, предприняли попытку нападения.Передовые подразделения Армии обороны Арцаха, также благодаря устройствам наблюдения, по обоим направлениям своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник был отброшен на исходные позиции, неся потери. В результате ответных действий Азербайджан понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. Несколько тел находятся на нейтральной территории. С карабахской стороны потерь и раненых нет.
Самое значимое
Затулин напоминает, что Лапшину, «вся вина которого состоит в не санкционированном Азербайджаном посещении Нагорного Карабаха, грозит до восьми лет тюрьмы».
Гуманитарная помощь, отправленная 14 февраля в Сирию из Армении доставлена в Латакию. Одной из первых помощь получила школа при древней церкви, в которой учатся 400 детей из армянских семей.
Азербайджанский агитпроп 13 февраля распространил очередную дезинформацию, согласно которой, армянская сторона якобы предприняла попытку диверсионного проникновения. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики Сенор Асратян.
Европейский институт Омбудсмена (ЕИО) назвал выдачу Минском азербайджанской стороне российско-израильского блогера Александра Лапшина угрозой для свободы слова и СМИ - основы европейских ценностей. Об этом говорится в распространенном ЕИО заявлении.
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