Азербайджан применил противотанковую ракету типа SPIKE на границе с НКР: У Армии обороны нет потерь

PanARMENIAN.Net - 28 февраля, в 15:40 по ереванскому премени, ВС Азербайджана в юго-восточном направлении линии соприкосновения (Мартуни) с карабахскими силами применили управляемую противотанковую ракету типа SPIKE, что свидетельствует о том, что азербайджанская сторона специально обостряет ситуацию на передовой.

Как сообщает Минобороны Нагорно-Карабахской Республики (Арцах), это, в свою очередь, может привести к непредвиденным последствиям.

В результате действий противника Армия обороны НКР потерь не понесла.

В течение дня ВС Азербайджана применили беспилотные летательные аппараты, стрелковое оружие различного калибра, гранатометы АГС-17 (10 снарядов) и минометы калибра 60 мм (2 снаряда).

Минобороны НКР заявляет, что готово к любому развитию событий, а ответственность за дальнейшее обострение ситуации на передовой ляжет на военно-политическое руководство Азербайджана.

Ситуация на линии соприкосновения карабахско-азербайджнских ВС обострилась 25 февраля: около 03:00 и 04:00 (по ереванскому времени) Азербайджан на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения карабахско- азербайджанских, используя соответствующие установки разминирования и спецсредства, предприняли попытку нападения.Передовые подразделения Армии обороны Арцаха, также благодаря устройствам наблюдения, по обоим направлениям своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник был отброшен на исходные позиции, неся потери. В результате ответных действий Азербайджан понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. Несколько тел находятся на нейтральной территории. С карабахской стороны потерь и раненых нет.