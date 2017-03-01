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Посол Турции в Германии вызван на ковер в связи с арестом немецкого журналиста

Посол Турции в Германии вызван на ковер в связи с арестом немецкого журналиста
1 марта 2017 - 11:24 AMT

PanARMENIAN.Net - В связи с арестом в Турции корреспондента немецкой газеты Die Welt Дениза Юджела МИД Германии 28 февраля пригласил для беседы турецкого посла. На этой встрече госсекретарь в МИД ФРГ Вальтер Линднер дал понять представителю Анкары, что представления о свободе мнений и прессы в Германии и Турции резко отличаются. Об этом заявил позже министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

Министр назвал «разочаровывающим, излишним и неадекватным» решение стамбульского суда об аресте журналиста, имеющего немецкое и турецкое гражданство. Германо-турецкие отношения проходят «самое серьезное испытание за последние годы», сказал он, пишет Deutsche Welle.

Председатель бундестага Норберт Ламмерт планирует провести парламентские дебаты о ситуации в Турции. По словам Ламмерта, арест корреспондента показывает, насколько «неприемлемой является положение дел в Турции, где в последние месяцы было закрыто множество СМИ и арестовано более сотни журналистов».

Действующий президент Германии Йоахим Гаук также выступил с резкой критикой турецких властей. «Мы не можем понять в Германии, зачем нужна была эта атака на свободу прессы», - сказал он на встрече с иностранными журналистами. По словам Гаука, «происходящее в Турции вызывает серьезные сомнения в том, что она намерена остаться правовым государством».

В Берлине перед посольством Турции прошла акция в поддержку Дениза Юджела, в которой участвовали около 400 человек. Кроме того, в крупных городах страны, в частности, Берлине, Франкфурте-на-Майне, Кельне, Лейпциге, Гамбурге и Мюнхене были организованы автопробеги против ареста корреспондента.

Дениз Юджел добровольно явился в полицию в Стамбуле 14 февраля и был задержан. 27 февраля суд в Стамбуле выдал ордер на его арест. По турецким законам, он может содержаться в предварительном заключении до 5 лет. Турецкие власти подозревают его в членстве в террористической организации, распространении пропаганды и злоупотреблении в использовании информацией. Как сообщила газета Die Welt, судья обвинил Юджела среди прочего в пропаганде в пользу запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и движения исламского проповедника Гюлена, которого президент Эрдоган обвиняет в организации неудавшегося путча летом 2016 года.

Photo. AFP/John MACDOUGALL
Ссылки по теме:
AFP. Berlin calls in Turkish envoy over reporter's jailing
Deutsche Welle: Арест журналиста Die Welt: турецкого посла пригласили для беседы в МИД Германии
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