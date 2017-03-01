Ирак может быть исключен из «черного списка» миграционного указа Трампа
1 марта 2017 - 13:07 AMT
PanARMENIAN.Net - В новом иммиграционном указе президента США Дональда Трампа Ирак будет исключен из списка стран, чьим гражданам закрыт въезд в США, сообщает Associated Press со ссылкой на четырех американских чиновников.
Как уточняется, Белый дом склоняется к этому решению под давлением со стороны Пентагона и Госдепартамента. Они призвали Трампа и его советников пересмотреть включение Ирака в «черный» список. Ведомства полагают, что Ирак крайне важен в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ), пишет Интерфакс.
Между тем, выходцам из Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена запрет на въезд в США в течение 90 дней останется в силе. Трамп может подписать новый указ 1 марта.
В конце января Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Запрет был приостановлен федеральным судом, администрация попыталась оспорить запрет в апелляционном суде, однако получила отказ. В итоге американский лидер начал работу над обновленной версией указа.
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