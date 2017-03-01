Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Сирии
1 марта 2017 - 11:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия и Китай 28 февраля наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которой международное сообщество собиралось ввести санкции в отношении физических лиц и компаний из Сирии в ответ на применение режимом президента Башара Асада химического оружия.
Резолюцию, которую в СБ ООН внесли США, Великобритания и Франция, поддержали 9 членов Совбеза. Кроме России и Китая против проголосовала Боливия, а Казахстан, Эфиопия и Египет воздержались, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.
Россия уже в седьмой раз заблокировала резолюцию, которой Совбез ООН пытался ввести санкции против режима Асада. В санкционный список предлагалось включить 11 представителей военного руководства Сирии и 10 профильных учреждений. Проект резолюции предусматривал заморозку денежных средств, других финансовых активов; недопущение въезда или транзита подсанкционных физлиц через территорию государств-членов ООН; запрет на прямые или косвенные поставки, продажу или передачу сирийским властям хлора или предметов, указанных в списках Конвенции по химоружию, а также всех видов оружия, любых вертолетов и связанных с ними материальных средств.
Эксперты специальной комиссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в октябре 2016 года пришли к выводу, что сирийский режим в 2014 и 2015 годах применил химоружие в ходе боевых действий в трех населенных пунктах. В Дамаске такие обвинения решительно отвергают. До голосования постпред Франции при ООН Франсуа Делатр заявил об очевидной причастности сирийских властей к применению химоружия в стране: «Ответственность сирийского режима была определенно установлена в трех атаках, мы не можем продолжать бездействовать».
Photo: AFP/ Getty Images
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