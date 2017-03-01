Суд в Малайзии предъявил двум женщинам обвинение в убийстве Ким Чен Нама: Им грозит смертная казнь
1 марта 2017 - 11:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Суд в Куала-Лумпуре предъявил двум женщинам - 25-летней гражданке Индонезии Сити Аише и 28-летней гражданке Вьетнама Зоан Тхи Хыонг - обвинение в убийстве Ким Чен Нама, единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Судебное заседание проходило при массированном присутствии полиции, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.
Согласно обвинению, 13 февраля, приблизившись сзади к Ким Чен Наму в аэропорту Куала-Лумпура, женщины нанесли на его лицо состав, содержавший VX - фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Мужчина скончался по дороге в больницу. Если женщин признают виновными, им грозит смертная казнь.
Обе женщины впоследствии объяснили свои действия тем, что, как они думали, участвовали в съемках телепрограммы-розыгрыша ничего не подозревающих пассажиров. Одна из обвиняемых, Аиша, рассказала, что за свою работу получила гонорар, примерно равный 85 евро.
В Куала-Лумпур также прибыла северокорейская делегация во главе с высокопоставленным дипломатом Ри Тонг Иром. Встретившись с журналистами перед посольством КНДР, он заявил, что цель их визита - добиться возвращения тела убитого в Северную Корею, а также освобождения гражданина КНДР, задержанного в связи с покушением. Между тем, Пхеньян официально не признал идентификации личности убитого, проведенной властями Малайзии, и называет его «гражданином КНДР с дипломатическим паспортом».
13 февраля 45-летний Ким Чен Нам, единокровный брат нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына, прибыл в аэропорт Куала-Лумпура, намереваясь вылететь в Макао. При себе у него был паспорт на имя некоего Ким Чхоля. Когда Ким прошел в зону вылета, к нему подбежали две ярко одетых девушки, и одна из них несколько раз провела ему ладонью по лицу, измазав какой-то жидкостью. Вскоре Ким почувствовал себя плохо, пожаловался на головокружение. Служащие аэропорта не смогли оказать ему экстренную помощь, и он скончался по пути в больницу.
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