Европарламент и Совет ЕС договорились об отмене виз для граждан Украины
1 марта 2017 - 11:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В результате переговоров между представителями Европарламента и Совета Евросоюза достигнута договоренность об условиях безвизового режима для граждан Украины. Украинцы получат возможность «въезжать в ЕС на 90 дней в каждый 180-дневный период с деловыми и туристическими целями, а также по семейным делам».
В сообщении на сайте Европарламента отмечается, что для въезда на территорию ЕС гражданам Украины будет необходимо иметь биометрические паспорта. Прежде чем будет введен безвизовый режим, условия соглашения должны быть официально одобрены Комитетом гражданских свобод Европарламента, затем на сессии Европарламента, а также странами-членами ЕС, пишет Deutsche Welle.
27 февраля Совет ЕС утвердил новый механизм приостановления безвизового режима, бывший одним из условий для его принятия, а также одобрил положение о либерализации визового режима с Грузией.
Украинцы смогут въезжать без виз во все страны ЕС, исключая Ирландию и Великобританию. Как и в случае с Грузией, безвизовый режим не дает гражданам Украины права на трудоустройство в странах ЕС. Если после введения безвизового режима будет зафиксировано резкое увеличение нелегальной миграции, он может быть быстро приостановлен.
На 1 марта намечено подписание соответствующих законодательных документов председателем Европарламента Антонио Таяни, а также представителями мальтийского председательства в Совете ЕС. Безвизовый режим между ЕС и Украиной вступит в силу через 20 дней после его публикации в «Официальном журнале» ЕС.
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