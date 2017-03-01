Элтон Джон представил фильм «Обещание» о Геноциде армян на приеме после премии «Оскар»

PanARMENIAN.Net - На последовавшем за премией «Оскар» 25-м ежегодном мероприятии Elton John AIDS Foundation Academy Award Party, организованном СПИД-фондом Элтона Джона (EJAF), всемирно известный британский исполнитель представил фильм режиссера Терри Джорджа «Обещание» о Геноциде армян, права на показ которого принадлежат киностудии Open Road и Survival Pictures.

«Никто не забыт, и это именно то, что происходит в случае с Геноцидом армян»,- сказал Элтон Джон во время благотворительного мероприятия, сообщает Армянский национальный комитет Америки.

На приеме присутствовали звезды Голливуда. На пожертвования была собрана рекордная сумма в 7 млн долларов, пишет Asbarez.com.

Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян.Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».