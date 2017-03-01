YouTube запускает сервис для просмотра телевидения

PanARMENIAN.Net - Видеосервис YouTube анонсировал запуск собственного онлайн-ТВ для жителей США. Об этом объявила директор компании Сьюзен Войжитски.

Услуга получила название YouTube TV. С ее помощью можно подключаться как к четырем основным вещательным сетям страны (ABC, CBS, Fox и NBC), так и к кабельным. При этом в сервисе нет доступа к Comedy Central, MTV, CNN и Discovery Communications, пишет Republic со ссылкой на The Verge.

YouTube TV запустят через несколько месяцев. Его стоимость будет составлять $35 в месяц для шести аккаунтов. Пользователям также предложат бесплатную подписку на YouTube Red.

Это сервис, который компания разработала в 2015 году. За $9.99 он предлагает смотреть видео без рекламы, скачивать файлы и слушать музыку с YouTube, свернув приложение. С 2016 года пользователи, которые оформили подписку, получили эксклюзивный доступ к некоторым видео и фильмам.

Ранее YouTube разработал механизм, который позволяет зарабатывать пользователям на онлайн-трансляциях. Для этого создали сервис Super Chat. Зритель, смотрящий прямой эфир, может «покупать» сообщения в общем чате, которые будут выделяться отдельным цветом и находиться над всеми комментариями сроком до пяти часов.