Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи в ходе мониторинга

PanARMENIAN.Net - 1 марта, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в направлении Аскеранского района, близ населенного пункта Шыхляр.

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили личный представитель действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ посол Анджей Каспршик и его полевые помощники Геннадие Петрика (Молдова) и Христо Христов (Болгария).

С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг осуществили полевой помощник личного представителя действующего председателя ОБСЕ Иржи Аберле (Чехия), сотрудник офиса ЛПДП ОБСЕ Петер Сведберг (Швеция) и личный помощник ЛПДП ОБСЕ Саймон Тиллэр (Великобритания).

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.

На армяно-азербайджанской границе, близ населенного пункта Чинари Тавушской области Армении, офисом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 16 февраля был проведен мониторинг госграницы. В ходе мониторинга случаев нарушения режима прекращения огня и инцидентов не зарегистрировано. Внимание должностных лиц ОБСЕ было привлечено к тому обстоятельству, что азербайджанская сторона постоянно держит под огнем приграничные населенные пункты, пастбища и поля.