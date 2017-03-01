Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи в ходе мониторинга
1 марта 2017 - 13:21 AMT
PanARMENIAN.Net - 1 марта, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в направлении Аскеранского района, близ населенного пункта Шыхляр.
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили личный представитель действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ посол Анджей Каспршик и его полевые помощники Геннадие Петрика (Молдова) и Христо Христов (Болгария).
С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг осуществили полевой помощник личного представителя действующего председателя ОБСЕ Иржи Аберле (Чехия), сотрудник офиса ЛПДП ОБСЕ Петер Сведберг (Швеция) и личный помощник ЛПДП ОБСЕ Саймон Тиллэр (Великобритания).
Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.
На армяно-азербайджанской границе, близ населенного пункта Чинари Тавушской области Армении, офисом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 16 февраля был проведен мониторинг госграницы. В ходе мониторинга случаев нарушения режима прекращения огня и инцидентов не зарегистрировано. Внимание должностных лиц ОБСЕ было привлечено к тому обстоятельству, что азербайджанская сторона постоянно держит под огнем приграничные населенные пункты, пастбища и поля.
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Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
Затулин напоминает, что Лапшину, «вся вина которого состоит в не санкционированном Азербайджаном посещении Нагорного Карабаха, грозит до восьми лет тюрьмы».
Гуманитарная помощь, отправленная 14 февраля в Сирию из Армении доставлена в Латакию. Одной из первых помощь получила школа при древней церкви, в которой учатся 400 детей из армянских семей.
Азербайджанский агитпроп 13 февраля распространил очередную дезинформацию, согласно которой, армянская сторона якобы предприняла попытку диверсионного проникновения. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики Сенор Асратян.
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