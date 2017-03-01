Грузия снимает с вооружения штурмовики Су-25: Акцент будет сделан на беспилотники
1 марта 2017 - 13:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Грузия отказывается содержать на вооружении штурмовики Су-25, акцент будет сделан на беспилотники. Об этом заявил начальник генштаба бригадный генерал Владимир Чачибая в интервью журналу «Арсенали». Он объяснил это, в частности, тем, что сложно держать штурмовики в боевом состоянии.
«Главный рынок комплектующих для этих самолетов - Россия, то есть доступа к ним нет», - отметил он. Кроме того, по словам Чачибая, другой фактор - это невозможность эффективно использовать штурмовики, пишет «Грузия Online».
«Мы знаем, что в случае агрессии России шансов у нашей авиации нет - с учетом продвинутого расположения средств ПВО России на территориях Абхазии и Самачабло (принятое в Грузии наименование Южной Осетии - ред.) будет достаточно 10 минут, чтобы после взлета сбить любой наш летательный аппарат. Также и в случае неконвенциальной угрозы нам не понадобится Су-25. Мы акцент сделаем на БПЛ, которые имеют многие назначения», - заявил он.
По его словам, беспилотники Грузия сможет использовать в целях разведки, а также для поддержки с воздуха. Он также отметил, что состоявшие на вооружении в армии Грузии Су-25 почти все время оставались на земле.
«В последнее время полеты выполнял разве что один самолет», - сказал он, не уточнив численность штурмовиков.
«Мы хранили аппараты, которые не использовали. На это тратились большие суммы из бюджета», - заявил генерал.
По его словам, в будущем грузинская военная авиация будет базироваться на БПЛ и вертолетном парке.
Самолеты Су-25 долгое время были основой ударной авиации ВВС Грузии. Семь машин были получены в 1992 году с Тбилисского авиазавода (единственного в СССР, выпускавшего самолеты этого типа), и еще 12 в начале 2000-х годов куплены в Чехии. Некоторые самолеты были модернизированы по проекту Су-25КМ израильской фирмой Elbit.
С 2010 года в Грузии упразднены ВВС как отдельный вид вооруженных сил, а имевшаяся авиация передана в состав сухопутных войск.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Последние новости
Apple планирует заменить разъем Lightning на USB Type-C в новых iPhone По данным китайских поставщиков, Apple выпустит три модели смартфона, одна из которых будет иметь гибкий OLED-экран, наподобие тех, что используются в флагманах от Samsung, например в Galaxy S7 Edge
Вышел финальный трейлер вторых «Стражей галактики» (видео) Ролик получился насыщенным (в нем главные герои много дерутся и летают), а в самом конце зрителей — и Звездного Лорда — поджидает неожиданная встреча. Он увидится со своим отцом (его играет Курт Рассел)
Ученые обнаружили останки жившего 61 млн лет назад большого пингвина Новый вид больше своих ископаемых и современных родственников, за исключением жившего 45 миллионов лет назад Anthropornis nordenskjoeldi, высота которого достигала 1.8 метра
Вышел новый трейлер фильма «Чужой: Завет» Ридли Скотта (видео) По сюжету, экипаж космического корабля обнаруживает планету, которая, как они думают, является неизведанным «Раем». Режиссером выступил Ридли Скотт, снявший первый фильм о Чужом в 1979 году