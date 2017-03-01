Грузия снимает с вооружения штурмовики Су-25: Акцент будет сделан на беспилотники

PanARMENIAN.Net - Грузия отказывается содержать на вооружении штурмовики Су-25, акцент будет сделан на беспилотники. Об этом заявил начальник генштаба бригадный генерал Владимир Чачибая в интервью журналу «Арсенали». Он объяснил это, в частности, тем, что сложно держать штурмовики в боевом состоянии.

«Главный рынок комплектующих для этих самолетов - Россия, то есть доступа к ним нет», - отметил он. Кроме того, по словам Чачибая, другой фактор - это невозможность эффективно использовать штурмовики, пишет «Грузия Online».

«Мы знаем, что в случае агрессии России шансов у нашей авиации нет - с учетом продвинутого расположения средств ПВО России на территориях Абхазии и Самачабло (принятое в Грузии наименование Южной Осетии - ред.) будет достаточно 10 минут, чтобы после взлета сбить любой наш летательный аппарат. Также и в случае неконвенциальной угрозы нам не понадобится Су-25. Мы акцент сделаем на БПЛ, которые имеют многие назначения», - заявил он.

По его словам, беспилотники Грузия сможет использовать в целях разведки, а также для поддержки с воздуха. Он также отметил, что состоявшие на вооружении в армии Грузии Су-25 почти все время оставались на земле.

«В последнее время полеты выполнял разве что один самолет», - сказал он, не уточнив численность штурмовиков.

«Мы хранили аппараты, которые не использовали. На это тратились большие суммы из бюджета», - заявил генерал.

По его словам, в будущем грузинская военная авиация будет базироваться на БПЛ и вертолетном парке.

Самолеты Су-25 долгое время были основой ударной авиации ВВС Грузии. Семь машин были получены в 1992 году с Тбилисского авиазавода (единственного в СССР, выпускавшего самолеты этого типа), и еще 12 в начале 2000-х годов куплены в Чехии. Некоторые самолеты были модернизированы по проекту Су-25КМ израильской фирмой Elbit.

С 2010 года в Грузии упразднены ВВС как отдельный вид вооруженных сил, а имевшаяся авиация передана в состав сухопутных войск.