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Вышел новый трейлер фильма «Чужой: Завет» Ридли Скотта (видео)

Вышел новый трейлер фильма «Чужой: Завет» Ридли Скотта
  1 марта 2017 - 13:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала на своем YouTube-канале новый промо-ролик фантастического триллера «Чужой: Завет».

Фильм станет сиквелом ленты «Прометей» и пятой картиной франшизы о вселенной Чужих — агрессивных инопланетных монстров.

По сюжету, экипаж космического корабля обнаруживает планету, которая, как они думают, является неизведанным «Раем». Режиссером выступил Ридли Скотт, снявший первый фильм о Чужом в 1979 году. Главную роль исполнил ирландский актер Майкл Фассбендер. В ленте также снялись Джеймс Франко, Кэтрин Уотерстон и Нуми Рапас, пишет Lenta.ru.

В Армении премьера фильма намечена на 18 мая 2017 года.

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