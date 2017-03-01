Ученые обнаружили останки жившего 61 млн лет назад большого пингвина
1 марта 2017 - 13:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная группа ученых из Германии и Новой Зеландии обнаружила и описала ископаемые останки пингвина, который жил 61 миллион лет назад. Рост животного составлял 1.5 метра, что делает его почти на 30 сантиметров выше императорского пингвина. Статья опубликована в журнале The Science of Nature.
Окаменелости были обнаружены на берегу реки Вайпара в регионе Кентербери, Новая Зеландия. В этом районе ученые находили останки птиц, которые жили позже динозавров на несколько миллионов лет, в том числе скелет вайману — другого древнего пингвина, пишет Lenta.ru.
Новый вид больше своих ископаемых и современных родственников, за исключением жившего 45 миллионов лет назад Anthropornis nordenskjoeldi, высота которого достигала 1.8 метра. На настоящий момент птица с реки Вайпара является самым древним из известных представителем семейства пингвиньих.
Ученые считают, что найденное животное держало спину прямо, а его походка напоминала таковую у современных пингвинов. Это означает, что птицы этого семейства, скорее всего, появились еще во времена динозавров.
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