В Грузии предлагают НАТО основать базу береговой охраны в Поти
1 марта 2017 - 13:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Начальник грузинского генштаба бригадный генерал Владимир Чачибая рассказал журналистам о некоторых деталях сотрудничества его страны с НАТО по усилению безопасности на Черном море.
«Одна из возможностей оперативного усиления НАТО на Черном море - частые визиты военных кораблей Североатлантического альянса, но здесь есть сдерживающий фактор - конвенция Монтре. Еще один выход - это если НАТО поможет Грузии и Украине усилить военные флотилии, что связано с большими финансами. Или, к примеру, в береговой зоне Грузии основать базу береговой охраны», - заявил Чачибая.
«Вблизи Поти - порта, имеющего стратегическое значение», - уточнил он, пишет «Грузия Online» со ссылкой на ВЗГЛЯД.
В середине февраля в НАТО министром обороны Грузии Леваном Изория были представлены «конкретные предложения формы участия Грузии в практических мероприятиях обеспечения безопасности на Черном море».Их детали не раскрывались.
Тогда Леван Изория обсудил эти планы в Брюсселе во время переговоров с румынским коллегой Габриэлем Беньямином Лешем. Именно Румыния будет курировать вопрос включения Грузии, которая не является членом НАТО, в данную сферу - безопасности Черного моря.
НАТО обсуждает усиление безопасности на Черном море после воссоединения Крыма с Россией.
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