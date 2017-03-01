В Грузии предлагают НАТО основать базу береговой охраны в Поти

PanARMENIAN.Net - Начальник грузинского генштаба бригадный генерал Владимир Чачибая рассказал журналистам о некоторых деталях сотрудничества его страны с НАТО по усилению безопасности на Черном море.

«Одна из возможностей оперативного усиления НАТО на Черном море - частые визиты военных кораблей Североатлантического альянса, но здесь есть сдерживающий фактор - конвенция Монтре. Еще один выход - это если НАТО поможет Грузии и Украине усилить военные флотилии, что связано с большими финансами. Или, к примеру, в береговой зоне Грузии основать базу береговой охраны», - заявил Чачибая.

«Вблизи Поти - порта, имеющего стратегическое значение», - уточнил он, пишет «Грузия Online» со ссылкой на ВЗГЛЯД.

В середине февраля в НАТО министром обороны Грузии Леваном Изория были представлены «конкретные предложения формы участия Грузии в практических мероприятиях обеспечения безопасности на Черном море».Их детали не раскрывались.

Тогда Леван Изория обсудил эти планы в Брюсселе во время переговоров с румынским коллегой Габриэлем Беньямином Лешем. Именно Румыния будет курировать вопрос включения Грузии, которая не является членом НАТО, в данную сферу - безопасности Черного моря.

НАТО обсуждает усиление безопасности на Черном море после воссоединения Крыма с Россией.