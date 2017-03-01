Трамп анонсировал начало строительства стены на границе с Мексикой

PanARMENIAN.Net - Строительство стены на границе с Мексикой начнется в ближайшее время, она станет эффективным оружием в борьбе с преступностью и наркотиками. Об этом заявил глава США Дональд Трамп.

«Мы должны восстановить целостность и верховенство права на наших границах. По этой причине мы в ближайшее время начнем строительство великой стены вдоль нашей южной границы. Оно будет запущено до предварительных сроков, а по завершении работ (стена - ред.) станет эффективным оружием в борьбе с наркотиками и преступностью», - сказал он, выступая перед обеими палатами Конгресса США, пишет Интерфакс.

Трамп также заявил, что «верит в возможность реальной миграционной реформы».

«Она приведет к положительным результатам, если мы будем фокусироваться на следующих задачах: улучшение ситуации с трудоустройством и зарплатами американцев, укрепления нацбезопасности и восстановления уважения к нашим законам», - отметил американский президент.

Ранее газета Chicago Trubune сообщала, что таможенно-пограничная служба США начнет принимать проекты дизайна стены в начале марта. По ее информации, ведомство опубликует примерно 6 марта объявление о приеме заявок от потенциальных подрядчиков, которые смогут направить проекты до 10 марта.

К 20 марта будут определены финалисты конкурса, а до 24 марта они должны будут представить смету расходов их проекта.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что решение проблемы нелегальных иммигрантов, прибывающих в США из Мексики - один из его приоритетов. В частности, президент подтвердил намерение построить стену на границе с Мексикой, чтобы затруднить нелегалам путь на американскую территорию.