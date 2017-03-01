Сирийская армия вплотную подошла к Пальмире: Бои идут в 5 км от руин города

PanARMENIAN.Net - Сирийская армия вместе с отрядами бойцов ливанской шиитской группировки «Хезболла» подошли практически вплотную к юго-западным воротам Пальмиры, контролируемой боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

В настоящий момент, как рассказал представитель Координационного комитета Пальмиры, бои идут в 5 км от знаменитых руин. 28 февраля по Пальмире было нанесено также несколько авиаударов, пишет РБК со ссылкой на Associated Press.

Ранее агентство SANA со ссылкой на источник в военных кругах сообщило, что правительственные войска заняли стратегически важную высоту в горном районе Эль-Хаяль в окрестностях Пальмиры.

Сирийская армия начала наступление в направлении Пальмиры 13 февраля. Тогда подчиняющиеся Башару Асаду войска находились в 20 км от города.

В марте 2016 года Пальмира была освобождена от ИГ, однако в декабре исламистам удалось вновь захватить город. За время, пока город находится под контролем боевиков, было разрушено значительное число памятников и культурных ценностей. В частности, террористы взорвали античный тетрапилон и разрушили фасад римского амфитеатра.