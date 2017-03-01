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Вышел финальный трейлер вторых «Стражей галактики» (видео)

Вышел финальный трейлер вторых «Стражей галактики»
  1 марта 2017 - 14:34 AMT

PanARMENIAN.Net - На шоу Джимми Киммела показали новый трейлер фильма «Стражи галактики. Часть 2» с Крисом Праттом в главной роли.

Землянин Питер Квилл, громила Дракс, зеленокожая наемница Гомора, ожившее дерево Грут и говорящий енот отправляются на поиски отца Звездного лорда. По пути им предстоит встретиться с опасными чудовищами, защитить весь мир от уничтожения и попасть в огромное количество смешных ситуаций.

Ролик получился насыщенным (в нем главные герои много дерутся и летают), а в самом конце зрителей — и Звездного Лорда — поджидает неожиданная встреча. Он увидится со своим отцом (его играет Курт Рассел), пишет Meduza.

В фильме снимаются Крис Пратт, Зои Салдана, Сильвестр Сталлоне, Крис Саливан и Брэдли Купер.Фильм снял Джеймс Ганн, режиссер первой части фильма.

Премьера новых «Стражей галактики» запланирована на май 2017 года.

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Meduza: Звездный Лорд встречает отца: вышел новый трейлер вторых «Стражей галактики»
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