Вышел финальный трейлер вторых «Стражей галактики» (видео)
1 марта 2017 - 14:34 AMT
PanARMENIAN.Net - На шоу Джимми Киммела показали новый трейлер фильма «Стражи галактики. Часть 2» с Крисом Праттом в главной роли.
Землянин Питер Квилл, громила Дракс, зеленокожая наемница Гомора, ожившее дерево Грут и говорящий енот отправляются на поиски отца Звездного лорда. По пути им предстоит встретиться с опасными чудовищами, защитить весь мир от уничтожения и попасть в огромное количество смешных ситуаций.
Ролик получился насыщенным (в нем главные герои много дерутся и летают), а в самом конце зрителей — и Звездного Лорда — поджидает неожиданная встреча. Он увидится со своим отцом (его играет Курт Рассел), пишет Meduza.
В фильме снимаются Крис Пратт, Зои Салдана, Сильвестр Сталлоне, Крис Саливан и Брэдли Купер.Фильм снял Джеймс Ганн, режиссер первой части фильма.
Премьера новых «Стражей галактики» запланирована на май 2017 года.
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