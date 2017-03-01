Apple планирует заменить разъем Lightning на USB Type-C в новых iPhone

PanARMENIAN.Net - В новом айфоне Apple планирует отказаться от разъемов Lightning в пользу USB Type-C, сделать экран изогнутым, как в флагманах Samsung, и отказаться от кнопки «Домой».

По данным китайских поставщиков, Apple выпустит три модели смартфона, одна из которых будет иметь гибкий OLED-экран, наподобие тех, что используются в флагманах от Samsung, например в Galaxy S7 Edge. Кроме того, все устройства получат порт USB-C для зарядки и подключения аксессуаров вместо Lightning, а на замену кнопке «Домой» придет функциональная область в нижней части экрана, пишет TJ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание уточнило, что компания уже обратилась к Samsung с крупным заказом на гибкие OLED-дисплеи для одной из моделей нового iPhone, так как это единственный поставщик на рынке, способный произвести достаточное количество дисплеев. Также новые айфоны избавятся от кнопки «Домой». Представители обеих компаний от комментариев отказались.

Источники издания добавили, что в 2017 году выйдет три модели iPhone: две с классическими ЖК-дисплеями и одна с OLED.

Последний раз радикальные изменения внешнего вида смартфонов Apple произошли в 2014 году с выходом iPhone 6. Появление изогнутых дисплеев может помочь компании увеличить продажи устройств, особенно в Китае, где Apple испытывает проблемы с ростом прибыли в последнее время. Аналитики связывают это с тем, что китайских пользователей сложно удивить изменениями в начинке и производительности смартфонов, и им важны радикальные реформы внешнего вида устройств.