Смертники из «Талибан» устроили двойной теракт в Кабуле

PanARMENIAN.Net - Боевики движения «Талибан» устроили двойной теракт в афганской столице.

Сначала экстремисты атаковали штаб-квартиру афганской разведки на восточной окраине Кабула: в здание сумели проникнуть два человека. Один из них подорвал себя, второго застрелили охранники, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Затем нападению подверглось окружное полицейские управление в западной части города: там также прогремел взрыв, после чего началась перестрелка между боевиками и охранниками. Как указывает агентство, неподалеку располагается военное училище, так что пока неясно, какой именно объект пытались атаковать талибы.

Пока известно об одном погибшем во время теракта у здания разведки и 35 раненых в бою у полицейского управления. Ответственность за нападение взяло на себя движение «Талибан».

7 февраля в результате подрыва смертника у здания Верховного суда в Кабуле погибли 20 человек. Тогда ответственность взяло на себя «Исламское государство» (ИГ).