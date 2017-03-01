Смертники из «Талибан» устроили двойной теракт в Кабуле
1 марта 2017 - 15:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Боевики движения «Талибан» устроили двойной теракт в афганской столице.
Сначала экстремисты атаковали штаб-квартиру афганской разведки на восточной окраине Кабула: в здание сумели проникнуть два человека. Один из них подорвал себя, второго застрелили охранники, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Затем нападению подверглось окружное полицейские управление в западной части города: там также прогремел взрыв, после чего началась перестрелка между боевиками и охранниками. Как указывает агентство, неподалеку располагается военное училище, так что пока неясно, какой именно объект пытались атаковать талибы.
Пока известно об одном погибшем во время теракта у здания разведки и 35 раненых в бою у полицейского управления. Ответственность за нападение взяло на себя движение «Талибан».
7 февраля в результате подрыва смертника у здания Верховного суда в Кабуле погибли 20 человек. Тогда ответственность взяло на себя «Исламское государство» (ИГ).
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