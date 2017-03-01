Шарапова получила wild-card на турнир Женской теннисной ассоциации в Риме
1 марта 2017 - 15:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Российская теннисистка Мария Шарапова, дисквалифицированная за употребление допинга, получила wild-card на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
«Мы официально объявляем о предоставлении приглашения трехкратной победительнице турнира Марии Шараповой», — говрится в заявлении организаторов, пишет Lenta.ru.
Призовой фонд турнира в Риме, также известного как Открытый чемпионат Италии, составляет 2.77 миллиона долларов. Соревнования пройдут с 15 по 21 мая.
Турнир проводится с 1930 года с перерывом на период с 1935 по 1950 год. Шарапова выигрывала титулы в 2011, 2012 и 2015 году.
В июне 2016-го Шарапова получила двухлетнюю дисквалификацию за употребление мельдония. 4 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения теннисистки от соревнований с 2 лет до 15 месяцев. 29-летняя россиянка планирует вернуться на корт 26 апреля на турнире WTA в Штутгарте.
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