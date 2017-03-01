Объем экспорта из Армении за январь увеличился более чем на 35%

PanARMENIAN.Net - Объем внешнеторгового оборота Армении за январь 2017 года составил порядка $358.6 млн, увеличившись на 45.5% по сравнению с январем 2016 года. Об этом сообщает Национальная статистическая служба Армении.

Согласно официальным данным, объем экспорта в январе составил около $121.5 млн, увеличившись по сравнению с январем 2016 годом на 35.4%, а импорт вырос на 51.4% до $237.2 млн. В результате, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составило $115.8 млн.

Согласно предварительным данным, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в ценах ФОБ за отчётный период составил порядка $79.2 млн.

Внешнеторговый оборот Армении со странами СНГ за отчетный период составил около $138 5 млн. (доля 38.6% и рост на 61.1%), причём торговля с Россией составила $130.5 млн. (рост на 60.8%), с Украиной- $5.2 млн. (рост на 48,1 %), с Белоруссией – $1.4 млн. (рост в 2.7 раза), с Казахстаном – $311.1 тыс (рост в 22.1 раза) и с Туркменистаном - около $ 541.8 тыс. (рост на 27.8%).

Объем торговли со странами ЕС в январе 2017 года составил около $75.3 млн (доля – 21% и рост на 29.1%), а торговля с другими странами составила $144.8 млн. (доля – 40,4% и рост на 41,8%).