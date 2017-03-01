Актер Лиам Каннингем раскрыл дату выхода нового сезона «Игры престолов»
1 марта 2017 - 15:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Ирландский актер Лиам Каннингем, исполняющий роль Давоса Сиворта в сериале «Игра престолов», заявил, что премьера седьмого сезона фантастической саги состоится в июле. По его словам, дата выхода была перенесена с апреля.
«Я разочаровываю людей по всему миру, сообщая, что он (новый сезон - ред.) должен был выйти в апреле», — отметил Каннингем, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Express.
«Плохие новости в том, что выйдет только семь эпизодов, а съемки финального сезона начнутся в сентябре», — подчеркнул актер.
В январе сайт IMDb опубликовал дату премьеры седьмого сезона «Игры престолов». Информация впоследствии была удалена. Первая серия, по данным IMDb, должна выйти 25 июня.
Фэнтези-сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми». Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».
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