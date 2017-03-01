Лидер «Исламского государства» признал поражение группировки в ходе недавних боев
1 марта 2017 - 15:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади обратился к своим сторонникам с речью, в которой признал поражения в ходе недавних боевых действий.
В заявлении, адресованном приближенным проповедникам, главарь ИГ также призвал их продолжить борьбу, переместив базы и опорные пункты в горные и труднодоступные районы Ирака и Сирии, пишет Lenta.ru со ссылкой на Al Sumaria.
Источник также сообщил, что высокопоставленные боевики группировки уже бежали из осажденного иракской армией Мосула в сторону иракско-сирийской границы.
1 марта командующий федеральной полицией Ирака Раид Шаир Джаудат сообщил, что террористы все чаще оказываются в окружении правительственных войск, а их командиры покидают районы Мосула, которые пока еще находятся под их контролем.
В то же время стало известно, что подразделения иракской армии взяли под контроль последнюю крупную дорогу, по которой исламисты могли бы вывести свои отряды и технику из города.
Мосул является неофициальной столицей ИГ в Ираке. Наземная фаза операции по освобождению города началась 17 октября 2016 года. В ней принимают участие подразделения регулярной армии страны, отряды курдского ополчения и формирования шиитских добровольцев. Возглавляемая США международная коалиция оказывает наступающим воздушную и артиллерийскую поддержку.
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