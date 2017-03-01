В Испании появилась должность ответственного за повышение показателей рождаемости в стране
1 марта 2017 - 15:49 AMT
PanARMENIAN.Net - В правительстве Испании ввели должность ответственного за повышение показателей рождаемости в стране. На место «секс-царя» назначили эксперта по вопросам демографии, сенатора Эдельмиру Баррейру, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mirror.
В 2015 году в Испании показатели рождаемости уступили смертности, после чего правительство страны начало принимать меры, чтобы изменить ситуацию.
По информации издания, Баррейра будет отвечать за улучшение демографических показателей. Премьер-министр Мариано Рахой составит вместе с ней новую национальную стратегию по данному вопросу.
В 2015 году у испанок в возрасте от 18 до 49 лет было в среднем по 1.3 ребенка. При этом у жительниц других стран Евросоюза этот показатель достигал 1.58.
Ухудшение демографической ситуации началось в 2008 году. По словам директора международной бизнес-школы IE Business School в Мадриде Рафаэля Пуйоля, испанцы сильно устают после полного рабочего дня, и винят график работы в снижении рождаемости.
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