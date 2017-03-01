Арестованы замкомандира по тылу и глава продовольственной службы одной из воинских частей армии НКР
1 марта 2017 - 15:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Арестованы заместитель командира по тылу N-ской воинской части армии обороны Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) и начальник продовольственной службы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РА.
По расследуемому вторым гарнизонным следственным отделом СК РА уголовному делу, заместителю командира по тылу N-ской воинской части армии обороны В. Петросяну и начальнику продовольственной службы Э. Алексаняну предъявлено обвинение по ч. 3 ст.375 («Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные во время военного положения, войны или в боевой обстановке») Уголовного кодекса РА.
В их отношении в качестве меры пресечения избран арест.
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