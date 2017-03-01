Посол Армении в РФ: Баку пытается скрыть правду о Сумгаите посредством фальсификации «ходжалинских событий»

PanARMENIAN.Net - На территории Армянской апостольской церкви (ААЦ) в Москве 28 февраля прошлацеремония возложения цветов в память о невинных жертвах Сумгаитской резни армян 27-29 февраля 1988 года. Об этом сообщает пресс-служба посольства Армении в России.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие посол Армении в РФ Олег Есаян, постоянный представитель Республики Арцах в Москве Альберт Андрян, представители различных ведомств Армении в РФ и армянской общины.

Есаян отметил, что произошедшая 29 лет назад резня армян до сих пор не получила соответствующей правовой и политической оценки.

«Азербайджан и сегодня пытается скрыть от собственного народа истину о сумгаитских событиях. Этой цели служат также произошедшие 25 лет назад в окрестностях Агдама события, которые азербайджанская сторона представляет полностью в фальсифицированном виде и называет «ходжалинской резней», чтобы таким образом приписать случившееся армянам и скрыть реальное место событий», – заявил посол.

По словам Есаяна, официальный Баку так называемые «ходжалинские события» использует в политических и пропагандистских целях, пытаясь отвлечь внимание от Геноцида армян в Сумгаите, Баку и Мараге.

Погромы армянского населения, произошедшие в азербайджанском городе Сумгаит с 26 по 29 февраля 1988 года стали первым взрывом этнического насилия в новейшей советской истории. Сумгаитские погромы продолжались три дня и сопровождались массовыми насилиями, грабежами и убийствами. Сумгаитские события стали сигналом к началу в Азербайджане очередной, но по своему масштабу беспрецедентной волны антиармянских гонений и насилия, нового геноцида. Жертвами этой волны стали армяне Кировабада, Казаха, Ханлара, Дашкесана, Мингечаура, Баку и других городов и сел Азербайджана. Это привело к потокам беженцев из Азербайджана в Нагорный Карабах и Армению.

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