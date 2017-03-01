АТОР: Возможность посещения Армении по внутренним российским паспортам увеличит турпоток
1 марта 2017 - 17:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Возможность посещать Армению по внутреннему российскому паспорту благотворно скажется на турпотоке в республику из России, уверены в туроператорских компаниях. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Как отметили в ассоциации, Армения пользуется популярностью у российских туристов, поэтому, по мнению туроператоров, с возможностью посещения страны по внутрироссийскому паспорту турпоток увеличится.
«Туроператоры, тем не менее, полагают, что после введения новых правил общий туристический поток в Армению вырастет - причем прежде всего за счет «невыездных» туристов, так как россияне, имеющие заграничный паспорт, и так посещают эту страну без каких-либо проблем», - отметили в АТОР.
В пресс-службе подчеркнули, что на турпоток в Армению положительно влияет большое количество авиарейсов.
Представители туристической отрасли отмечают, что наибольшим спросом у россиян пользуются сборные экскурсионные туры в Армению продолжительностью 3-5 дней, а индивидуальные туристы предпочитают семидневные маршруты по стране. Также россиянам нравится санаторно-курортное лечение на курортах Джермук и Арзни.
23 февраля в Армению по внутренним паспортам прибыли первые граждане РФ.
Ранее пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян пояснил, как будет действовать соглашение о безвизовых поездках, в соответствии с которым граждане России могут посещать Армению по внутренним общегражданским паспортам. «По внутренним паспортам в Армению могут въезжать только прилетающие из России через аэропорты «Звартноц» и «Ширак» граждане Российской Федерации», - сказал Тигран Балаян.
Между Россией и Арменией действует безвизовый режим, однако для въезда в Армению россиянам нужен был загранпаспорт. Теперь россияне смогут посещать Армению по внутренним общегражданским паспортам. В 2015 году Армению посетили 1.2 млн иностранных туристов, из которых около 500 тысяч - россияне.
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