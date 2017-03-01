Армянскую церковь в турецком Кайсери превратят в библиотеку

PanARMENIAN.Net - Расположенная в турецком городе Кайсери армянская церковь «Сурб Аствацацин» (Св. Богородицы – ред.) будет превращена в библиотеку.

Здание церкви в прошлом служило в качестве выставочного зала, затем – спортзала, полицейского участка. До открытия библиотеки церковь будет реконструирована, на эти цели выделено 6 млн. турецких лир (порядка 1 млн 6 тыс долларов), пишет ermenihaber со ссылкой на Hurriyet.

Мэр города Кайсери Мустафа Челик, коснувшись вопроса превращения здания церкви из спортзала в библиотеку, отметил, библиотека – более хорошее решение для здания церкви.

Библиотека, где будет около 50 тысяч наименований книг, станет главной в городе, ее планируют открыть осенью 2017 года.