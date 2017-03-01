Армянскую церковь в турецком Кайсери превратят в библиотеку
1 марта 2017 - 18:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Расположенная в турецком городе Кайсери армянская церковь «Сурб Аствацацин» (Св. Богородицы – ред.) будет превращена в библиотеку.
Здание церкви в прошлом служило в качестве выставочного зала, затем – спортзала, полицейского участка. До открытия библиотеки церковь будет реконструирована, на эти цели выделено 6 млн. турецких лир (порядка 1 млн 6 тыс долларов), пишет ermenihaber со ссылкой на Hurriyet.
Мэр города Кайсери Мустафа Челик, коснувшись вопроса превращения здания церкви из спортзала в библиотеку, отметил, библиотека – более хорошее решение для здания церкви.
Библиотека, где будет около 50 тысяч наименований книг, станет главной в городе, ее планируют открыть осенью 2017 года.
Самое значимое
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
Затулин напоминает, что Лапшину, «вся вина которого состоит в не санкционированном Азербайджаном посещении Нагорного Карабаха, грозит до восьми лет тюрьмы».
Гуманитарная помощь, отправленная 14 февраля в Сирию из Армении доставлена в Латакию. Одной из первых помощь получила школа при древней церкви, в которой учатся 400 детей из армянских семей.
Азербайджанский агитпроп 13 февраля распространил очередную дезинформацию, согласно которой, армянская сторона якобы предприняла попытку диверсионного проникновения. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики Сенор Асратян.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
На площади Свободы в Ереване проходит митинг блока АНК и НПА Лидер «Армянского национального конгресса», первый президент Армении Левон Тер-Петросян не присутствует на митинге.
В Грузии создадут агентство, имеющее право осуществлять прослушку Парламент Грузии в третьем чтении принял законодательный пакет, касающийся возможности скрытого прослушивания.
Карапетян: Армения не обсуждала вопрос абхазской железной дороги в качестве альтернативы Ларсу Армения не обсуждала с Грузией вариант Абхазской железной дороги в качестве альтернативной автодороги Верхнему Ларсу. Об этом заявил премьер-министр Армении Каран Карапетян.
Барак и Мишель Обама собираются опубликовать свои мемуары Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель подписали с издательством Penguin Random House договор на публикацию своих мемуаров.