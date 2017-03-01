Барак и Мишель Обама собираются опубликовать свои мемуары
1 марта 2017 - 18:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший президент США Барак Обама и его супругаМишель подписали с издательством Penguin Random House договор на публикацию своих мемуаров.
«Компания получила права на публикацию в мире двух книг, написанных президентом и миссис Обамой», - заявил издатель, передает BBC.
Детали сделки официально не сообщаются. Известно, что одну книгу напишет Барак Обама, а вторую - Мишель. Как будут называться книги, также пока неизвестно.
Газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что за права на публикацию издательство заплатит более 65 млн долларов. Газета сообщает о настоящем аукционе, на котором за право публикации мемуаров сражалось несколько издательств.
FT называет стоимость сделки рекордной. В 2004 году Билл Клинтон получил 15 млн долларов от издательства Knopf, входящего в Penguin Random House, за публикацию своих мемуаров.
Джорджу Бушу, по различным оценкам, заплатили примерно 10 млн долларов за его мемуары, которые были опубликованы издательством Crown.
Издательство Penguin Random House уже опубликовало три предыдущие книги Обамы. Среди его книг, например, «Мечты моего отца» - автобиография от рождения до поступления в Гарвард. Книга впервые была опубликована в 1995 году и переиздана после того, как Обама стал президентом.
В 2006 году вышла книга Обамы «Дерзость надежды», которая попала в список бестселлеров. В ней Обама размышляет об американских ценностях и процессах, происходящих в мире.
Мишель Обама написала книгу «Выращенные в Америке» о кулинарии и садоводстве.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Последние новости
Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны Вследствие предпринятого с азербайджанской стороны обстрела, 1 марта в районе 16:50 в северо-восточном направлении линии соприкосновения смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник Нвер Юрикович Бабаджанян 1980 года рождения.
На площади Свободы в Ереване проходит митинг блока АНК и НПА Лидер «Армянского национального конгресса», первый президент Армении Левон Тер-Петросян не присутствует на митинге.
Президент Карабаха: «Искандеры» необходимы для поддержания мира в регионе Об этом заявил президент Ресрублики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики – ред.) Бако Саакян в интервью gazeta.ru.
Карапетян: Армения не обсуждала вопрос абхазской железной дороги в качестве альтернативы Ларсу Армения не обсуждала с Грузией вариант Абхазской железной дороги в качестве альтернативной автодороги Верхнему Ларсу. Об этом заявил премьер-министр Армении Каран Карапетян.