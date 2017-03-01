Карапетян: Армения не обсуждала вопрос абхазской железной дороги в качестве альтернативы Ларсу
1 марта 2017 - 19:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения не обсуждала с Грузией вариант Абхазской железной дороги в качестве альтернативной автодороги Верхнему Ларсу. Об этом заявил премьер-министр Армении Каран Карапетян.
«Вопрос Абхазской железной дороги не обсуждался. Обсуждались другие альтернативные варианты. Считаю, что решение будет найдено», - сказал в парламенте премьер.
«Находимся в этапе переговоров», - подчеркнул он.
24 февраля в ходе официального визита в Грузию премьеры Армении и Грузии достигли договоренности по вопросу альтернативной автодороги.
«Если вас интересует, будет ли альтернатива Ларсу, то могу заверить, что да, будет. Об остальном - потом. Пока не раскрываю скобок», - сказал Карапетян журналистам.
Ранеевице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе также заявил, что на встрече с премьер-министром Армении не было речи об открытии абхазской железной дороги.
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