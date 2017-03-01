Президент Карабаха: «Искандеры» необходимы для поддержания мира в регионе

PanARMENIAN.Net - Присутствие «Искандеров» в Армении однозначно играет стабилизирующую роль в поддержании военно-политического баланса сил в нашем регионе. Об этом заявил президент Ресрублики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики – ред.) Бако Саакян в интервью gazeta.ru.

«Причина тому — агрессивная и деструктивная политика официального Баку, «благодаря» которой сила, к сожалению, является самым действенным механизмом поддержания мира и стабильности в нашем регионе», - отметил арцахский президент.

«Искандеры» экспортной модификации «Э», дальность поражения цели которой составляет 300 км, были впервые продемонстрированы 21 сентября на военном параде в Ереване в честь 25-летия независимости Армении. Однако, по некоторым данным, они поступили на вооружение армянской армии еще раньше и были приведены в боеготовность во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года.

Саакян оценил усилия России в урегулировании карабахской как «очень важными».

«Россия играет очень важную и весомую роль в поддержании мира и стабильности в нашем регионе. Именно благодаря ее усилиям и непосредственному участию в 1994 году был установлен мир и подписан бессрочный договор о прекращении боевых действий между Арцахом, Азербайджаном и Арменией. За все годы сопредседательства в Минской группе ОБСЕ Россия активно участвует в переговорном процессе и, как и другие страны-сопредседательницы, придерживается конструктивного подхода в урегулировании азербайджано-карабахского конфликта», - сказал Саакян.

«Что касается урегулирования конфликта, то для этого нужно в первую очередь восстановить полноценный формат переговоров с участием Нагорно-Карабахской Республики», - заявил президент.

По его словам, Баку должен отказаться от своих «человеконенавистнических и агрессивных действий, подрывающих переговорный процесс, мир и стабильность в регионе».

По мнению лидера Арцаха, мир между армянским и азербайджанским народами возможен, ибо нет этому альтернативы.

«Вы знаете, я и весь народ Арцаха не только помним начало конфликта, но и до сих пор живем в ситуации, когда азербайджано-карабахский конфликт все еще не разрешен.

Но все же я уверен, что мир между народами возможен. Альтернативы этому попросту нет», - сказал Саакян.

«Мы не выступаем с агрессивными, шовинистическими и милитаристскими заявлениями, и у нас нет такой политики. При этом официальный Баку, к сожалению, ведет себя с точностью до наоборот. Именно деструктивная позиция властей Азербайджана и является единственным препятствием на пути всеобъемлющего урегулирования азербайджано-карабахских отношений», - подчеркнул президент Арцаха.

Он также объяснил, что официально страна называется Республика Арцах или Нагорно-Карабахская Республика.

«Арцах — это название более древнее, оно использовалось на протяжении нескольких тысячелетий. Название же Карабах вошло в обиход в XIV–XV веках. Но оба этих названия являются носителями различных компонентов нашей истории, политики, географии и культуры. Поэтому они наравне используются в качестве официального названия нашей республики», - отметил Саакян.

Говоря о принятии новой конституции, президент НКР заявил, что это «отражение объективных реалий, и основная ее цель — повышение эффективности государственного управления, совершенствование системы сдержек и противовесов ветвей власти, обеспечение основных прав и свобод наших граждан, дальнейшее развитие и укрепление независимой государственности».

«Демократическая система и ценности в нашей стране пустили глубокие корни. Для нашего общества авторитаризм неприемлем во всех его проявлениях и противоречит политической культуре нашего народа. Кроме того, как я уже отметил, в новой конституции усовершенствована система сдержек и противовесов ветвей власти, что исключает любое проявление авторитаризма», - отметил Саакян.

Говоря о своих победах на посту президента НКР, Саакян сказал: «За эти десять лет многое было сделано. Все эти годы среднегодовой рост ВВП составлял 7–9%. Был осуществлен целый ряд стратегических проектов практически во всех сферах нашей экономики. Если в недалеком прошлом мы вынуждены были быть импортерами электроэнергии и зерновых культур, то в настоящее время мы не только удовлетворяем свои потребности, но и имеем возможность экспортировать и электроэнергию, и зерновые культуры. Динамично развиваются практически все отрасли экономики нашей страны».

Касаясь разочарований на посту президента, Саакян сказал об утратах. Что

«За эти годы, особенно во время четырехдневной апрельской войны 2016 года, десятки наших военнослужащих, а также представители гражданского населения погибли из-за вероломных действий Азербайджана. То же самое чувствует любой гражданин Арцаха, и я, как руководитель страны, чувствую эту боль вдвойне. Светлая память о павших навечно останется в наших сердцах и в истории нашего народа», - сказал карабахский президент. Он также заявил, что Арцах заинтересован в расширении географии экспорта и импорта своих товаров.

«Мы используем для этого все имеющиеся у нас возможности. Рынки ЕАЭС и ЕС представляют для нас особый интерес. Взаимовыгодные связи мы уже наладили и намерены и далее расширять и углублять экономическое сотрудничество с ними», - заключил Саакян.

Ранееминистр обороны Армении Виген Саркисян заявил, что Армения будет принимать решение о применении «Искандеров» в зависимости от развития ситуации.