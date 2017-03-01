В Грузии создадут агентство, имеющее право осуществлять прослушку
1 марта 2017 - 19:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Грузии в третьем чтении принял законодательный пакет, касающийся возможности скрытого прослушивания, сообщает «Грузия-онлайн».
За принятие пакета проголосовали 87 парламентариев, еще двое выступили против. Издание отмечает, что в голосовании не принимала участие оппозиция. Всего в грузинском парламенте 150 депутатов.
Документ предполагает создание оперативно-технического агентства при Службе государственной безопасности. Новое ведомство будет обладать правом прослушивать телефоны граждан и другие средства связи.
В частности, агентству разрешается не только слушать телефонные разговоры, но также добывать информацию из компьютеров, определять местонахождение людей, контролировать почтово-телеграфные послания, вести скрытую аудио- и видеозапись, фотосъемку.
Кто будет руководить агентством, пока неизвестно. Издание лишь отмечает, что глава будет назначен премьер-министром. Не менее трех кандидатов на эту должность подберет начальник Службы госбезопасности и представит комиссии на утверждение.
По данным агентства, контролировать деятельность нового ведомства будут парламент, премьер-министр, суд, инспектор по защите персональных данных и Служба государственного аудита.
Конституционный суд в апреле 2016 года признал право Службы госбезопасности вести тайную слежку за мобильной и интернет-коммуникацией граждан в реальном времени и копировать данные неконституционным. Издание отмечает, что на сегодняшний день закон позволяет службе безопасности вести слежку на основании решения суда или обращения прокуратуры. Этот процесс контролирует инспектор по защите персональных данных.
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