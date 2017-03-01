На площади Свободы в Ереване проходит митинг блока АНК и НПА
1 марта 2017 - 19:20 AMT
PanARMENIAN.Net - На площади Свободы в Ереване проходит митинг блока АНК и НПА, который посвящен памяти жертв 1 Марта 2008 года. Лидер «Армянского национального конгресса», первый президент Армении Левон Тер-Петросян не присутствует на митинге. Кроме членов Конгресса в митинге принимают участие также председатель Народной партии Армении (НПА) Степан Демирчян.
Депутат парламента Арам Манукян призвал до начала митинга минутой молчания почтить память жертв событий 1 Марта.
«Если 1 Марта не будет раскрыто, подобные события будут повторяться. Это вопрос нашего существования, нашего будущего и мы всегда будем последовательно бороться. Обещаем вам это», - заявил Манукян, передает Aysor.am.
В свою очередь, Демирчян сказал, что трагические события 1 марта были последствием фальсификации выборов, стремлением «любой ценой удержать власть».
«Митинги были исключительно мирными, однако власть, оставаясь верным своему стилю, применила насилие. 1 Марта – это следствие безнаказанности», - заявил Степан Демирчян.
1 марта 2008 года в Армении после президентских выборов 19 февраля 2008 года состоялась серия массовых протестов.Утром 1 марта полиция с помощью дубинок и электрошоков разогнала демонстрантов на площади Свободы. Большинство демонстрантов в это время еще спало. Среди митингующих были женщины, дети и пожилые люди, оставшиеся на ночь. В ходе столкновения митингующих с органами правопорядка погибли 10 человек. Общее количество обратившихся в больницу составило около 230 человек.
Самое значимое
Согласно Центральной избирательной комиссии РА, партии и блоки могут представить необходимые для этого документы до 16 февраля
В аэропорту иранского лидера встретил президент Армении Серж Саргсян.
В настоящее время у армянской стороны есть одна проблема – это карабахский конфликт, и от урегулирования этой проблемы зависит решение всех остальных.
Предвыборный список «Армянского национального конгресса» на предстоящих парламентских выборах 2017 года возглавит первый президент, лидер партии Левон Тер-Петросян. Об этом заявил на брифинге в парламенте Армении руководитель фракции «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны Вследствие предпринятого с азербайджанской стороны обстрела, 1 марта в районе 16:50 в северо-восточном направлении линии соприкосновения смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник Нвер Юрикович Бабаджанян 1980 года рождения.
В Грузии создадут агентство, имеющее право осуществлять прослушку Парламент Грузии в третьем чтении принял законодательный пакет, касающийся возможности скрытого прослушивания.
Президент Карабаха: «Искандеры» необходимы для поддержания мира в регионе Об этом заявил президент Ресрублики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики – ред.) Бако Саакян в интервью gazeta.ru.
Барак и Мишель Обама собираются опубликовать свои мемуары Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель подписали с издательством Penguin Random House договор на публикацию своих мемуаров.