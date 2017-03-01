PanARMENIAN.Net - На площади Свободы в Ереване проходит митинг блока АНК и НПА, который посвящен памяти жертв 1 Марта 2008 года. Лидер «Армянского национального конгресса», первый президент Армении Левон Тер-Петросян не присутствует на митинге. Кроме членов Конгресса в митинге принимают участие также председатель Народной партии Армении (НПА) Степан Демирчян.

Депутат парламента Арам Манукян призвал до начала митинга минутой молчания почтить память жертв событий 1 Марта.

«Если 1 Марта не будет раскрыто, подобные события будут повторяться. Это вопрос нашего существования, нашего будущего и мы всегда будем последовательно бороться. Обещаем вам это», - заявил Манукян, передает Aysor.am.

В свою очередь, Демирчян сказал, что трагические события 1 марта были последствием фальсификации выборов, стремлением «любой ценой удержать власть».

«Митинги были исключительно мирными, однако власть, оставаясь верным своему стилю, применила насилие. 1 Марта – это следствие безнаказанности», - заявил Степан Демирчян.

1 марта 2008 года в Армении после президентских выборов 19 февраля 2008 года состоялась серия массовых протестов.Утром 1 марта полиция с помощью дубинок и электрошоков разогнала демонстрантов на площади Свободы. Большинство демонстрантов в это время еще спало. Среди митингующих были женщины, дети и пожилые люди, оставшиеся на ночь. В ходе столкновения митингующих с органами правопорядка погибли 10 человек. Общее количество обратившихся в больницу составило около 230 человек.