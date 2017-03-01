Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны

PanARMENIAN.Net - По положению на 1 марта 11:25 (по ереванскому времени) Азербайджан продолжил из 60 и 82 мм минометов, станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 и подствольного гранатомета ГП-25 нарушать режим прекращения огня на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС, выпустив по армянским боевым позициям 10 снарядов. Об этом сообщает министерство обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

Вследствие предпринятого с азербайджанской стороны обстрела, 1 марта в районе 16:50 в северо-восточном (Мартуни) направлении линии соприкосновения смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник Нвер Юрикович Бабаджанян 1980 года рождения.

Для выяснения причин произошедшего проводится расследование.

Ранее 1 марта, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в направлении Аскеранского района, близ населенного пункта Шыхляр. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.