ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции НКР ракетно-артиллерийских установок TR-107

PanARMENIAN.Net - В ночь с 1 на 2 марта Азербайджан на линии соприкосновения карабахско- азербайджанских ВС из минометов, гранатометов и разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня свыше 100 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)).

ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций около 1200 выстрелов.

В юго-восточном, восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения войск ВС Азербайджана применили реактивную ракетно-артиллерийскую установку типа TR-107 турецкого производства, минометы 60 мм и 82 мм, различные гранатометы, выпустив в общей сложности 51 снаряд.

Передовые подразделения Армии обороны продолжают уверенно нести боевое дежурство, при необходимости прибегая также к ответным действиям.

По положению на 1 марта 11:25 (по ереванскому времени) Азербайджан продолжил из 60 и 82 мм минометов, станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 и подствольного гранатомета ГП-25 нарушать режим прекращения огня на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС, выпустив по армянским боевым позициям 10 снарядов. Об этом сообщает министерство обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики). Вследствие предпринятого с азербайджанской стороны обстрела, 1 марта в районе 16:50 в северо-восточном (Мартуни) направлении линии соприкосновения смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник Нвер Юрикович Бабаджанян 1980 года рождения.