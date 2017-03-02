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СМИ: США рассматривает возможность применения силы против КНДР

СМИ: США рассматривает возможность применения силы против КНДР
2 марта 2017 - 12:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Белый дом изучает новые варианты стратегии в отношении Северной Кореи, которые допускают применение военной силы и даже смену режима в КНДР для уменьшения угрозы северокорейского ядерного оружия, пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации издания, примерно две недели назад (в конце февраля 2017 года – ред.) заместитель советника президента США по Национальной безопасности Кэтлин Макфарлэнд встретилась с сотрудниками правительственных служб и попросила их внести предложения по возможным действиям в отношении Северной Кореи.

Отмечается, что целью госпожи Макфарлэнд было «всестороннее переосмысление» политики США в отношении КНДР, поэтому она допустила рассмотрение вариантов действий, которые «выходят за пределы политического мейнстрима». В числе таких предложений — признание Северной Кореи ядерной державой и даже начало военных действий против КНДР. Свои идеи чиновники представили замсоветнику президента по нацбезопасности на прошлой неделе, 28 февраля.

Источники добавили, что в ходе недавних переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ с Дональдом Трампом американские официальные лица неоднократно заявляли, что рассматривают «все варианты действий» в отношении КНДР. Как предполагают источники, применение силы США допускают из-за опасений о готовности Пхеньяна провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

Ранее CNN сообщила, что президент США Дональд Трамп назвал КНДР главной непосредственной угрозой для США. Кроме того, на прошлой неделе представители США, Японии и Южной Кореи обсудили ограничение источников финансирования КНДР. Напомним, на сегодняшний день в Северной Корее прошло уже пять ядерных испытаний, что вызывает резкую реакцию со стороны международного сообщества и грозит привести к ужесточению санкций.

Ссылки по теме:
Kommersant: WSJ: США рассматривают возможность применения силы против КНДР
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