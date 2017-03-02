Аронян опустился на 9-ю строчку в рейтинговой таблице ФИДЕ

PanARMENIAN.Net - Лидер сборной Армении по шахматам Левон Аронян опустился на две строчки в рейтинге ФИДЕ, но по-прежнему сохраняет место в первой десятке. Об этом свидетельствуют обновленные данные ФИДЕ.

В настоящее время Аронян занимает девятое место в мировом рейтинге.

Рейтинг Возглавляет действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. В первую пятерку входят американские гроссмейстеры Уэсли Со, Фабиано Каруана, россиянин Владимир Крамник и француз Максим Вашье-Лаграв. В первую сотню рейтинга ФИДЕ входят также армянские гроссмейстеры Сергей Мовсисян (63-е место), Владимир Акопян (67) и Габриел Саркисян (87).

Ранее сообщалось, что армянский гроссмейстер Левон Аронян занял 13 место по итогам первого этапа Гран-при ФИДЕ в Шардже (ОАЭ). В последнем туре 27 февраля Аронян уступил Динг Лиреню (Китай), набрав в общей сложности 4 очка.