Джокович обыграл Дель Потро и вышел в 1/4 финала турнира в Акапулько
2 марта 2017 - 12:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Серб Новак Джокович одержал победу над аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро в матче 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Акапулько (общий призовой фонд - $1,5 млн).
Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа 39 минут, передает ТАСС.
В последний раз теннисисты встречались на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, тогда Дель Потро обыграл Джоковича в первом раунде со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), на том турнире аргентинец дошел до финала, где уступил британцу Энди Маррею, став серебряным призером Олимпиады.
В четвертьфинале Джокович, «посеянный» на турнире под первым номером, встретится с Ником Кирьосом (6) из Австралии.
Турнир завершится 4 марта.
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