Мхитарян в двадцатке лучших футболистов в феврале по версии The Telegraph
2 марта 2017 - 13:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян замыкает двадцатку лучших футболистов английской премьер-лиги в феврале месяце. Список 20-и лучших игроков английского чемпионата составлен британским изданием The Telegraph.
Возглавляет список 20-и лучших нападающий лондонского «Тоттенхема» Гарри Кейн.
«Возможно, февральская статистика Генриха Мхитаряна не лучшая среди футболистов английской премьер-лиги, однако стиль его игры придает опасность атакам «Манчестер Юнайтед». Мхитарян нужен команде» передает Sputnik-Армения со ссылкой на The Telegraph.
Отмечается, что Моуринью прекрасно понимает, что Мхитарян должен вернуться в строй как можно скорее.
Ранее сообщалось, что армянский футболист Генрих Мхитарян завоевал свой второй титул в составе «Манчестер Юнайтед».
Согласно опросу среди болельщиков «Манчестер Юнайтед», армянский полузащитник вошел в тройку лучших трансферов после ухода Алекса Фергюсона от «красных дьяволов».
«Манчестер Юнайтед» 6 июля объявил о переходе в клуб полузащитника сборной Армении и дортмундской «Боруссии» Генриха Мхитаряна. Футболист подписал с «Красными Дьяволами» контракт, рассчитанный на 4 года с возможностью продления еще на один сезон.
«МЮ» приобрел Мхитаряна за €42 млн, клуб выплатит самому футболисту €8 млн единовременно в качестве бонуса. Армянский футболист будет получать от английского клуба годовую зарплату в размере €12.5 млн. Таким образом футболист будет получать около £200,000 в неделю. Мхитарян стал самым дорогим футболистом с постсоветского пространства. Ранее данный статус носил украинский нападающий Андрей Шевченко, в 2006 году перешедший в английский «Челси» из итальянского «Милана» за 40 млн евро.
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