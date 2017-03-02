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В Румынии почтили память жертв погромов армян в азербайджанском Сумгаите

В Румынии почтили память жертв погромов армян в азербайджанском Сумгаите
2 марта 2017 - 13:47 AMT

PanARMENIAN.Net - В Бухаресте в церкви Святых Архангелов Михаила и Гавриила почтили память жертв резни армян в азербайджанском городе Сумгаит. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Отмечается, что после мессы от имени Епархии Армянской Апостольской Церкви, Союза армян и посольства Республики Армения в Румынии были возложены венки к хачкару, посвященному жертвам Геноцида армян.

После этого, на собрании армянской общины посланник посольства РА Ашот Григорян представил подробности о состоявшемся в ноябре 1988 года в Москве судебном процессе по сумгаисткой резне. На данном судебном процессе Григорян присутствовал лично.

В тот же день во всех армянских храмах Румынии была проведена месса в память о жертвах резни армян в Сумгаите.

Погромы армянского населения, произошедшие в азербайджанском городе Сумгаит с 26 по 29 февраля 1988 года стали первым взрывом этнического насилия в новейшей советской истории. Сумгаитские погромы продолжались три дня и сопровождались массовыми насилиями, грабежами и убийствами. Сумгаитские события стали сигналом к началу в Азербайджане очередной, но по своему масштабу беспрецедентной волны антиармянских гонений и насилия, нового геноцида. Жертвами этой волны стали армяне Кировабада, Казаха, Ханлара, Дашкесана, Мингечаура, Баку и других городов и сел Азербайджана. Это привело к потокам беженцев из Азербайджана в Нагорный Карабах и Армению.

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